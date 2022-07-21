В МИД РФ заявили о риске разморозки конфликта в Приднестровье

Блокада непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР) со стороны Молдавии может привести к разморозке приднестровского конфликта, допустить этого нельзя, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук. Его цитирует ТАСС.

По его мнению, возврат Молдавии к использованию элемента экономической блокады способен еще сильнее обострить отношения с Приднестровьем.