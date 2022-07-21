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1 час назад

В Совфеде ответили на вопрос о выводе миротворцев из Приднестровья

Lenta.ruиещё 6

Россия не допустит сценария с выводом миротворцев из Приднестровья, несмотря на планы властей Молдавии. Так на соответствующий вопрос ответил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА Новости.

В Совфеде ответили на вопрос о выводе миротворцев из Приднестровья
Фото: Совет Федерации / FlickrСовет Федерации / Flickr

По словам сенатора, миротворческие силы, в которых участвуют и российские военные, всегда были «оплотом предсказуемости и спокойствия, гарантией безопасности на левом берегу Днестра».

Все попытки Кишинева усомниться в роли миротворцев, а также продавить изменение формата миротворческой операции с выводом российских войск приведут к дестабилизации и неизбежному возобновлению кровопролития, заявил Джабаров.

Ранее глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев предупредил о риске войны с Молдавией из-за возможного выхода Кишинева из соглашения 1992 года о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в регионе.

Приднестровский конфликт начался в 1991 году между Молдавией и ПМР. В настоящее время не удалось добиться соглашения по статусу непризнанной республики. В регионе находятся миротворцы, среди которых есть российские войска. Молдавия, в свою очередь, выступает за вывод российских сил из ПМР.

Политика,Виталий Игнатьев,Владимир Джабаров,Совет Федерации,
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