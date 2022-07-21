Мишустин прибыл в Ижевск

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в четверг с однодневной поездкой в Удмуртию. В Ижевске он ознакомится с работой нескольких предприятий и проведет встречу с главой региона Александром Бречаловым.

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В мероприятиях во время посещения республики принимает участие вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Это первая поездка, в которой он сопровождает Мишустина в новом статусе: в прошлую пятницу президент России Владимир Путин утвердил Мантурова в должности зампреда правительства с сохранением за ним поста министра промышленности и торговли.