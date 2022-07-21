В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Мишустин прибыл в Ижевск

ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в четверг с однодневной поездкой в Удмуртию. В Ижевске он ознакомится с работой нескольких предприятий и проведет встречу с главой региона Александром Бречаловым.

Мишустин прибыл в Ижевск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мероприятиях во время посещения республики принимает участие вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. Это первая поездка, в которой он сопровождает Мишустина в новом статусе: в прошлую пятницу президент России Владимир Путин утвердил Мантурова в должности зампреда правительства с сохранением за ним поста министра промышленности и торговли.

Предыдущая рабочая поездка главы кабмина состоялась в начале июля, тогда он посетил Свердловскую область. В Приволжский федеральный округ премьер в прошлый раз приезжал полтора месяца назад - 3 июня он принял участие в конференции "Цифровая индустрия промышленной России", проходившей в Нижнем Новгороде.

Политика,Михаил Мишустин,Денис Мантуров,Владимир Путин,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители