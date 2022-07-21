Володин обвинил Киев во вмешательстве в американские выборы

Президенту США Джо Байдену необходимо продолжение конфликта на Украине, чтобы удержать власть. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, таким образом Киев вмешался в американские выборы.

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Политик напомнил, что через 3,5 месяца в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс, на которых Байдену важно сохранить в нем большинство сторонников. В противном случае, ему могут объявить импичмент, из-за чего он, скорее всего, не станет кандидатом в президенты на следующих выборах.

Роль Украины в выборах велика, подчеркнул Володин. Во время своего вице-президентства Байден поддерживал Евромайдан, а заняв пост главы государства выступил за ведение боевых действий на Украине «до последнего украинца».

«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет. В свое время он поддержал госпереворот в Киеве, нацистский режим. И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», — считает Володин.

Спикер также напомнил, что в США отмечается рекордная за последние 40 лет инфляция, а в Евросоюзе рост цен стал максимальным за всю историю. При этом Украина сейчас потеряла свой суверенитет и может распасться в любой момент.