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1 час назад

Захарова назвала Зеленского похожим на морское беспозвоночное

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на новости о вымершем морском беспозвоночном, названном в честь президента Украины Владимира Зеленского, и назвала это символичным. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова назвала Зеленского похожим на морское беспозвоночное
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В честь Зеленского решили назвать найденную в Африке окаменелость морского беспозвоночного из класса иглокожих, возраст которого составляет 150 миллионов лет.

У этого существа было десять длинных конечностей и острые когти, похожие на щупальца, чтобы цепляться за морское дно.

Один из исследователей, профессор Мариуш Саламон из Силезского университета в Катовице (Польша) заявил, что существо решили назвать в честь Зеленского - Ausichicrinites zelenskyyi - «за мужество и отвагу» президента Украины.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото Ausichicrinites zelenskyyi.

«Символично, да и похожи», - написала она.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,
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