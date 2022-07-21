Захарова назвала Зеленского похожим на морское беспозвоночное

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на новости о вымершем морском беспозвоночном, названном в честь президента Украины Владимира Зеленского, и назвала это символичным. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В честь Зеленского решили назвать найденную в Африке окаменелость морского беспозвоночного из класса иглокожих, возраст которого составляет 150 миллионов лет.

У этого существа было десять длинных конечностей и острые когти, похожие на щупальца, чтобы цепляться за морское дно.

Один из исследователей, профессор Мариуш Саламон из Силезского университета в Катовице (Польша) заявил, что существо решили назвать в честь Зеленского - Ausichicrinites zelenskyyi - «за мужество и отвагу» президента Украины.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фото Ausichicrinites zelenskyyi.