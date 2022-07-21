Володин назвал цели Байдена на Украине

Президент США Джо Байден намеренно поддерживает военный конфликт на Украине, чтобы удержать власть на предстоящих выборах в Конгресс. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслава Володин.

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«Байдену необходимо продолжение военных действий на Украине, чтобы удержать власть. Другого выхода у него нет», — написал Володин в Telegram.

По мнению спикера, Украина играет важную роль в предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, и действующий президент США это понимает.

«Еще вице-президентом Байден был участником ее политической жизни и активным сторонником Майдана. Заняв Овальный кабинет Белого дома, он стал идеологом ведения войны до последнего украинца, и сделал все, чтобы не допустить мирного урегулирования на Донбассе», — считает Володин.

Кроме того, считает представитель Госдумы, Байден в свое время поддержал госпереворот в Киеве, выбрав нацистский режим.

«И сегодня, цепляясь за свою власть, ввергает весь мир в вооруженный конфликт и экономический кризис», — добавил он.