Зеленский лишился еще одного права в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утратил в России права на принадлежавшие ему ранее товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика», сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего партнера адвокатского бюро «Башилов, Носков и партнеры», кандидата юридических наук Бориса Башилова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, теперь любой желающий может подать заявку на эти знаки.

«По общим правилам, если срок охраны товарного знака истек, любое лицо может подать заявку на регистрацию такого же товарного знака. Единственное правило – заявка должна соответствовать всем требованиям закона, в частности предлагаемое на регистрацию обозначение не должно быть сходно до степени смешения с действующими товарными знаками», — заявил Башилов.

Заявки на регистрацию прав были поданы Зеленским в 2012 году, а в 2019 году он передал их ООО «Закупивэльни ришэння» («Закупочные решения»), которая занимается консультированием по вопросам коммерциализации деятельности и управления.

По данным базы Роспатента, в России товарные знаки «Сваты», «Квартал 95» и «Рассмеши комика» были выданы на продукты практически всех видов: мясо, рыбу, курицу, молочные продукты, сладости, печенья, чай, кофе, пиво, минеральные воды, бренди, вина, коктейли и спиртовые эссенции.