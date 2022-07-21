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30 минут назад

Песков назвал "уткой" слухи о состоянии здоровья Путина

Газета.Ruиещё 15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова директора ЦРУ Уильяма Бернса о здоровье российского лидера Владимира Путина.

Песков назвал "уткой" слухи о состоянии здоровья Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, у Путина все нормально со здоровьем.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Ранее Бернс на Аспенском форуме сообщил, что Путин «слишком здоров».

Накануне президент России в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время его поездки в Иран 19 июля.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина.

Политика,Уильям Бернс,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,ЦРУ,
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