Песков назвал "уткой" слухи о состоянии здоровья Путина

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По его словам, у Путина все нормально со здоровьем.

«Украинские информационные специалисты в кавычках, и американские, и британские в последние месяцы вбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента», — заявил представитель Кремля на брифинге.

Ранее Бернс на Аспенском форуме сообщил, что Путин «слишком здоров».

Накануне президент России в ходе своего выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» извинился за кашель, объяснив его «шуровавшими» кондиционерами во время его поездки в Иран 19 июля.