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30 минут назад

В РФ сняли запрет на пролет Boeing 737 MAX из дружественных стран

ТК «Звезда»

Стало известно о снятии запрета на пролет через воздушное пространство России самолетов Boeing 737 MAX производства США. При этом указывается, что снятие ограничений относится только к самолетам из дружественных для России стран.

В РФ сняли запрет на пролет Boeing 737 MAX
Фото: Tadayuki YOSHIKAWA Aviation Wire GloballookpressTadayuki YOSHIKAWA Aviation Wire Globallookpress

Согласно предоставленной «Известиями» информации, первым после снятия ограничений станет борт авиакомпании Belavia. Самолет вылетел из Минска в Тбилиси.

Запрет на пролеты воздушных судов Boeing 737 MAX в российском воздушном пространстве был введен Росавиацией в 2019 году. Тогда все авиакомпании, использующие данные самолеты, получили уведомления NOTAM.

Немногим ранее стало известно о распоряжении кабинета министров России выделить порядка семи миллиардов рублей на восстановление самолетов. Так, в период 2022-2023 гг. необходимо восстановить не менее семи воздушных судов.

Политика,Boeing,Росавиация,
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