В РФ сняли запрет на пролет Boeing 737 MAX

Стало известно о снятии запрета на пролет через воздушное пространство России самолетов Boeing 737 MAX производства США. При этом указывается, что снятие ограничений относится только к самолетам из дружественных для России стран.

Фото: Tadayuki YOSHIKAWA Aviation Wire Globallookpress Tadayuki YOSHIKAWA Aviation Wire Globallookpress

Согласно предоставленной «Известиями» информации, первым после снятия ограничений станет борт авиакомпании Belavia. Самолет вылетел из Минска в Тбилиси.

Запрет на пролеты воздушных судов Boeing 737 MAX в российском воздушном пространстве был введен Росавиацией в 2019 году. Тогда все авиакомпании, использующие данные самолеты, получили уведомления NOTAM.