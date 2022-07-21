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25 минут назад

Кабмин утвердил правила оказания гуманитарной помощи другим странам

Парламентская газета

Правительство скорректировало правила организации и проведения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи иностранным государствам. Такое постановление кабмина от 12 июля 2022 года № 1239 вступает в силу 21 июля.

Кабмин утвердил правила оказания гумпомощи другим странам
Фото:    © пресс-служба правительства   © пресс-служба правительства

Согласно документу, помощь другим странам будут оказывать на основании поручения президента, премьер-министра или его заместителя в случае обращения пострадавшего иностранного государства или ООН к международному сообществу или к Российской Федерации.

Предусмотрено, что в первоочередном порядке будут выдавать лицензии, разрешения и сертификаты для гуманитарных грузов, спецоборудования, техники и транспортных средств, которые вывозят из России в виде гуманитарной помощи.

В постановлении прописали перечень гуманитарных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти. В том числе речь идет о Министерстве иностранных дел, МЧС, Минфине. МЧС по согласованию с МИД и другими заинтересованными ведомствами будет готовить предложения о составе гуманитарной помощи иностранным государствам и вносить их в правительство. Также МЧС будет координировать российское участие в гуманитарных операциях, направлять по согласованию с принимающей стороной отряды в зону ЧС для проведения аварийно-спасательных и других работ.

Политика,ООН,
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