Кабмин утвердил правила оказания гумпомощи другим странам

Правительство скорректировало правила организации и проведения мероприятий по оказанию гуманитарной помощи иностранным государствам. Такое постановление кабмина от 12 июля 2022 года № 1239 вступает в силу 21 июля.

Фото: © пресс-служба правительства © пресс-служба правительства

Согласно документу, помощь другим странам будут оказывать на основании поручения президента, премьер-министра или его заместителя в случае обращения пострадавшего иностранного государства или ООН к международному сообществу или к Российской Федерации.

Предусмотрено, что в первоочередном порядке будут выдавать лицензии, разрешения и сертификаты для гуманитарных грузов, спецоборудования, техники и транспортных средств, которые вывозят из России в виде гуманитарной помощи.