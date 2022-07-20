Путин возмутился призывам Европы экономить воду, чтобы "рассердить" его

"Позавчера мне показали картинку - в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места". И показано - здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. "Экономьте воду, экономьте электроэнергию". Ну бред какой-то просто", - возмутился глава российского государства.