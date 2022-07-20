Путин возмутился призывам Европы экономить воду, чтобы "рассердить" его

Президент РФ Владимир Путин назвал сумасшествием призывы европейских стран к своим жителям экономить воду и электричество, чтобы якобы уменьшить энергодоходы Москвы и "рассердить" тем самым российского лидера.
"Позавчера мне показали картинку - в интернете, в СМИ в Европе распространяется. На картинке человек изображен и внизу подпись: "Хочешь рассердить Путина? Мой только эти четыре места". И показано - здесь, здесь, здесь, здесь. Ну что это такое? Совсем с ума посходили. "Экономьте воду, экономьте электроэнергию". Ну бред какой-то просто", - возмутился глава российского государства.
Он указал, что проблемы Запада в энергетике во многом связаны со спекуляцией на экологических темах.
"В некоторых западных странах сегодня сталкиваются с проблемами энергетики. А одна из составляющих - это спекуляция на экологии. Во внутриполитической повестке спекулируют, пугают этими проблемами людей, а потом принимают необоснованные, непросчитанные решения. А следующий шаг - ищут виноватых", - обрисовал ситуацию он, заметив, что в России не должны поступать так же.
При этом Путин подчеркнул, что в целом вопросами экологии и улучшения среды обитания, безусловно, нужно заниматься. "У нас много проблем в этой сфере, особенно в крупных городах, в промышленно развитых, крупных центрах", - констатировал он. Президент напомнил, что в 12 крупных городах уже принимаются меры по улучшению среды, и это "большая работа".
Он также поддержал предложение одной из участниц встречи создать в Байкальске (Иркутская область) "Эко.цех", который будет включать ресурсный и образовательный центры, молодежный зеленый кампус для слетов и форумов, ежегодные тематические мероприятия и многое другое.
"У нас огромная программа в сфере экологии. Поэтому если вы считаете, что нужно ваше предложение включить в соответствующую национальную программу, мы, конечно, это сделаем. Я обязательно поговорю с коллегами. А идея создания вот этого эко-города, конечно, очень хорошая, и мы ее тоже поддержим", - заверил глава государства.