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50 минут назад

Лавров рассказал о действиях России в случае изменения позиции ЕС

Мария Иванова

В том случае, если Европа вдруг изменит свою позицию и предложит восстановить отношения, то России необходимо будет оценить, выгодно ли это. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости и RT министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров рассказал о действиях России в случае изменения позиции ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если на каком-то этапе вдруг Европа скажет: «Мы погорячились, мы все-таки заинтересованы, давайте в каких-то экономических, торговых сферах восстановим наши отношения», - я считаю, тогда не надо их отталкивать», - заметил глава МИД России.

При этом министр иностранных дел подчеркнул, что прежде чем реагировать на это предложение, России нужно будет оценить, насколько ей это выгодно.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ страны ЕС начали масштабное давление на Россию, согласовав уже шесть пакетов санкций и начав обсуждать седьмой.

Шестой пакет санкций предполагает введение эмбарго на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Это решение уже привело к росту цен на бензин в европейских странах.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
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