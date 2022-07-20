Путин объяснил причину главенства позиций Запада в мире

Запад занял главенствующие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов, заявил президент России Владимир Путин . Его объяснение приводит РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что Запад не может предложить свою модель будущего. В мировой истории наступает новая эпоха, высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства, отметил Путин в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).