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18 минут назад

Путин объяснил причину главенства позиций Запада в мире

Lenta.ru

Запад занял главенствующие позиции в мире во многом за счет грабежа других народов, заявил президент России Владимир Путин. Его объяснение приводит РИА Новости.

Путин объяснил причину главенства позиций Запада в мире
Фото: ТАССТАСС

Глава государства подчеркнул, что Запад не может предложить свою модель будущего. В мировой истории наступает новая эпоха, высокую динамику роста могут показать только подлинно суверенные государства, отметил Путин в ходе выступления на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ).

«Однополярное мироустройство было тормозом для развития, идея доминирования "золотого миллиарда" носит расистский и неоколониальный характер», — пояснил президент России.

Ранее глава государства заявил о необходимости делать механизмы народовластия более открытыми.

Политика,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,
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