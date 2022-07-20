Путин заявил о наступлении новой эпохи в мировой истории

В мировой истории наступает новая эпоха, в которую высокую динамику роста могут показать только по-настоящему суверенные государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

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«Как бы западные и так называемые наднациональные элиты ни стремились сохранить существующий порядок вещей, наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории», — сказал Путин.

По его словам, тормозом для развития ранее служило однополярное устройство мира. Путин также указал на расистский и неоколониальный характер идеи о доминировании «золотого миллиарда».

Глава государства уверен, что такая модель основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Путин назвал идею о доминировании «золотого миллиарда» несправедливой и заключил, что лежащая в ее основе идеология постепенно приобретает черты тоталитаризма.