Захарова разоблачила фейк французского журналиста о посещении Крыма

Корреспондент французской газеты Le Figaro создал статью-фейк об организованном для иностранных журналистов пресс-туре на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой России и поиграть мускулами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что поездка состоялась в 2015 году и в ее программе не было посещения базы ВМФ. По ее словам, которые приводит РИА Новости, французский репортер сам пожелал туда отправиться.