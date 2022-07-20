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17 минут назад

Захарова разоблачила фейк французского журналиста о посещении Крыма

News.ru

Корреспондент французской газеты Le Figaro создал статью-фейк об организованном для иностранных журналистов пресс-туре на Черноморский флот в Крыму, чтобы якобы «продемонстрировать милитаристский настрой России и поиграть мускулами», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что поездка состоялась в 2015 году и в ее программе не было посещения базы ВМФ. По ее словам, которые приводит РИА Новости, французский репортер сам пожелал туда отправиться.

Захарова разоблачила фейк французского журналиста о посещении Крыма
Фото: Министерство иностранных дел РоссииМинистерство иностранных дел России

Это было его желание. Мы не планировали показывать Черноморский флот, потому что мы хотели показать именно гражданскую инфраструктуру, показать Крым с его возможностями, каким он был до 2014 года и как его восстанавливают, — сказала Захаова.

Она добавила, что в программе пресс-тура было посещение международного детского центра «Артек» и других объектов инфраструктуры, однако французский журналист там не был, отправившись только на базу Черноморского флота.

То есть? самому попроситься, а потом выдать за наши «игры мускулами», что хотели продемонстрировать милитаризм, развитие его на территории Крыма. Естественно, ни строчки про то, что Черноморский флот исторически там дислоцирован, — отметила дипломат.

20 июля Симоновский суд Москвы вынес решение по делу о публикации изданием The New Times фейков о спецоперации РФ на Украине. Оштрафованы его учредитель и главный редактор. Об этом рассказал адвокат Леонид Соловьев, представляющий интересы издания.

Политика,Леонид Соловьев,Мария Захарова,МИД России,
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