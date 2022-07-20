Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома

«Вопрос: Что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…», - напомнила Захарова.

По ее мнению, «вот так простенько» удалось перевести на английский строки Леонида Филатова.

Ранее Мария Захарова прокомментировала строчками из англоязычных песен заявление Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В частности, она процитировала песню Бритни Спирс Baby One More Time, в которой говорится о том, что «одиночество убивает» и сдержится просьба подать знак.