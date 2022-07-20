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24 минуты назад

Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома цитатой из пьесы

Мария Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала цитатой из пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» слова пресс-секретаря Белого дома о том, чем занимается президент США Джо Байден.

Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению Захаровой, пресс-секретарю Белого дома удалось взять «новую высоту в ремесле».

«Вопрос: Что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…», - напомнила Захарова.

По ее мнению, «вот так простенько» удалось перевести на английский строки Леонида Филатова.

«Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!»

- процитировала Захарова пьесу «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Ранее Мария Захарова прокомментировала строчками из англоязычных песен заявление Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В частности, она процитировала песню Бритни Спирс Baby One More Time, в которой говорится о том, что «одиночество убивает» и сдержится просьба подать знак.

Политика,Энтони Блинкен,Леонид Филатов,Мария Захарова,Джозеф Байден,Сергей Лавров,Бритни Спирс,МИД России,Администрация США,Госдеп США,
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