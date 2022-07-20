Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала цитатой из пьесы Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» слова пресс-секретаря Белого дома о том, чем занимается президент США Джо Байден.
По мнению Захаровой, пресс-секретарю Белого дома удалось взять «новую высоту в ремесле».
«Вопрос: Что именно Байден делал вчера и сегодня? Пресс-секретарь Белого дома: … Я думаю, он был очень занят проблемами американского народа…», - напомнила Захарова.
По ее мнению, «вот так простенько» удалось перевести на английский строки Леонида Филатова.
«Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!»
- процитировала Захарова пьесу «Про Федота-стрельца, удалого молодца».
Ранее Мария Захарова прокомментировала строчками из англоязычных песен заявление Госдепа об условиях встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В частности, она процитировала песню Бритни Спирс Baby One More Time, в которой говорится о том, что «одиночество убивает» и сдержится просьба подать знак.