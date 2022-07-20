В Совфеде объяснили желание ЕС смягчить санкции

Желание Евросоюза частично смягчить антироссийские санкции вызвано их негативными последствиями, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин изданию Lenta.ru. Он отметил, что ЕС теперь вынужден выходить из ситуации, которую сам же и создал.

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Евросоюз вынужден выкручиваться из ситуации, которую создал сам. Никто из стран Европейского союза не мог просчитать все последствия. Сейчас эти негативные последствия становят очевидными, поэтому Евросоюз выкручивается, — сказал Карасин.

В свою очередь политолог Федор Лукьянов призвал не считать намерения Евросоюза шагом навстречу России, так европейские страны решают свои проблемы, считает он. Лукьянов добавил, что желание ЕС справиться с продовольственным кризисом не отменяет тренд на изоляцию России.