Медведев сравнил упреки в адрес РФ с обвинениями в убийстве Цезаря

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил упреки коллективного Запада в адрес России с обвинениями в убийстве Юлия Цезаря и гибели динозавров.
Политик 20 июля опубликовал в своем Telegram-канале 11 «грехов», в которых обвиняют России.
Среди этих тезисов перечислены чрезмерное подорожание бензина в США и других западных странах, рост цен на все продукты «на всех континентах», «одуряющая жара» на европейских курортах.
Также, по словам политика, Россию обвиняют в оскорблении канцлера Германии Олафа Шольца словами об «обиженной ливерной колбасе», провоцировании введения «адских санкций» против России, которые «ударили по беззащитным европейским компаниям» и т.д.
«Россия виновата» в злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей», — сыронизировал Медведев.
Он добавил, что РФ «причастна» к «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров».
Ранее Медведев заявил, что Россия не виновата, что обычные европейцы будут мерзнуть в домах зимой.