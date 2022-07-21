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59 минут назад

Медведев сравнил упреки в адрес России с обвинениями в убийстве Юлия Цезаря

Газета.Ruиещё 11

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил упреки коллективного Запада в адрес России с обвинениями в убийстве Юлия Цезаря и гибели динозавров.

Медведев сравнил упреки в адрес РФ с обвинениями в убийстве Цезаря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик 20 июля опубликовал в своем Telegram-канале 11 «грехов», в которых обвиняют России.

Среди этих тезисов перечислены чрезмерное подорожание бензина в США и других западных странах, рост цен на все продукты «на всех континентах», «одуряющая жара» на европейских курортах.

Также, по словам политика, Россию обвиняют в оскорблении канцлера Германии Олафа Шольца словами об «обиженной ливерной колбасе», провоцировании введения «адских санкций» против России, которые «ударили по беззащитным европейским компаниям» и т.д.

«Россия виновата» в злодейском убийстве прогрессивного европейского политика Гая Юлия Цезаря бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов с целью внесения раскола в западный мир и продвижения антилиберальных ценностей», — сыронизировал Медведев.

Он добавил, что РФ «причастна» к «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров».

Ранее Медведев заявил, что Россия не виновата, что обычные европейцы будут мерзнуть в домах зимой.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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