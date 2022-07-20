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30 минут назад

Захарова заявила о фейке французского журналиста о Крыме

Алиса Селезнёва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналист французской газеты Le Figaro солгал, рассказывая о своем визите в Крым. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2015 году для иностранных журналистов организовали пресс-тур в Крым, включавший посещение детского лагеря «Артек» и других объектов.

По словам Захаровой, корреспондент Le Figaro попросил показать ему Черноморский флот, а затем заявил, что Москва через эту экскурсию хотела «продемонстрировать милитаристский настрой» и «поиграть мускулами».

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Захарова подчеркнула, что показывать флот власти не планировали - акцент был сделан на гражданской инфраструктуре Крыма и развитии полуострова.

«Но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста. <…> Что вы думаете, выходит статья, <…> где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», - рассказала она.

Представитель МИД подчеркнула, что журналист не упомянул, что Черноморский флот исторически дислоцирован в Крыму и является неотъемлемой частью его истории.

Политика,Видео,Мария Захарова,МИД России,
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