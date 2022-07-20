Захарова заявила о фейке французского журналиста о Крыме

«Но раз был такой заказ от западных журналистов, пожалуйста. <…> Что вы думаете, выходит статья, <…> где написано, что в очередной раз, чтобы продемонстрировать свой милитаристский настрой, поиграть мускулами, Россия и российские чиновники организовали для иностранных корреспондентов поездку на Черноморский флот», - рассказала она.