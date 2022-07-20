Медведев опубликовал список из 11 «грехов России»

По словам политика, Россия «виновата» в подорожании бензина в США, в росте цен на продукты в магазинах на всех континентах, в жаре на курортах Европы. Кроме того, она виновата в введении санкций против себя, а также в том, что США можно голосовать по почте и в том, что канцлера Германии Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».