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11 минут назад

Медведев опубликовал список из 11 «грехов России»

Lenta.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал список из 11 грехов России. Об этом он написал в Telegram.

Медведев опубликовал список из 11 «грехов России»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, Россия «виновата» в подорожании бензина в США, в росте цен на продукты в магазинах на всех континентах, в жаре на курортах Европы. Кроме того, она виновата в введении санкций против себя, а также в том, что США можно голосовать по почте и в том, что канцлера Германии Олафа Шольца назвали «обиженной ливерной колбасой».

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Также Медведев добавил, что Россия «виновата» в отставках европейских лидеров, в манипулировании общественных мнением, в убийстве политика Гая Юлия Цезаря «бандой террористов Публия Сервилия Каски, Марка Брута и других российских наймитов», а также в «ничем не спровоцированном нанесении упреждающего метеоритного удара по нашей планете и последующем исчезновении динозавров».

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,
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