Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи

"Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения - прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения", - сказал президент РФ.