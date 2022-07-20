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31 минуту назад

Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин согласился возглавить наблюдательный совет российского движения детей и молодежи. Таким образом глава государства отреагировал на предложение одной из участниц его общения по видеосвязи в среду с финалистами конкурса "Большая перемена".

Путин согласился возглавить набсовет нового российского движения детей и молодежи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предложение твое с удовольствием принимаю (возглавить набсовет движения - прим. ТАСС). Надеюсь, что это общение наше с новым движением пойдет на пользу мне и моим коллегам, которые так или иначе будут причастны к деятельности движения", - сказал президент РФ.

Политика,Общество,Владимир Путин,
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