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9 минут назад

Лавров: Украине не дадут вести переговоры с Россией

Мария Иванова

Западные страны удерживают Киев от любых конструктивных шагов и не дадут вести переговоры с Россией. Об этом в интервью RT и РИА Новости заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Украине не дадут вести переговоры с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению дипломата, пока переговоры с Украиной бессмысленны, так как она находится под полным влиянием западных стран, считающих, что Киев «должен победить на поле боя».

Лавров также обратил внимание на то, что Запад все сильнее накачивает Украину оружием и удерживает украинские власти от попыток урегулированию ситуации.

«То, что их буквально удерживают от любых конструктивных шагов, буквально накачивают оружием и заставляют его использовать все более и более рискованно, то, что там сидят иностранные инструкторы и специалисты, обслуживающие эти системы – HIMARS и другие – это уже практически не секрет», - заметил он.

Министр отметил, что американцам и англичанам выгодно «сделать эту войну настоящей и столкнуть Россию с европейскими странами». А возвращения к переговорам не будет, пока Киев не получит на это разрешения у Вашингтона, констатировал он.

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В конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех пор диалог заморожен. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием его возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля». А глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.

При этом президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине $40 млрд военной помощи. А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что «эта война должна быть выиграна на поле боя».

Политика,Давид Арахамия,Жозеп Боррель,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Сергей Лавров,МИД России,ЕС,
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