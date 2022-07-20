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25 минут назад

Глава Крыма предрек возвращение России к историческим границам

Ura.Ru

«Русский мир» вернется к своим историческим границам. Такое заявление в интервью РБК сделал глава Крымской республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма предрек возвращение России к историческим границам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши национальные интересы — это безопасность граждан Российской Федерации, территории России, ее перспективы. Русский мир возвращается в исторические границы. Это всегда была Россия. Большевики искусственно в 30-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня. Мы обречены на успех, я в этом глубоко убежден», — сказал Аксенов.

24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. Глава государства сообщил, что ее ключевая задача — защитить мирных граждан Донбасса от геноцида со стороны украинских националистов. Путин подчеркнул, что оккупация Украины не является целью РФ.

Политика,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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