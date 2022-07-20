Глава Крыма предрек возвращение России к историческим границам

«Наши национальные интересы — это безопасность граждан Российской Федерации, территории России, ее перспективы. Русский мир возвращается в исторические границы. Это всегда была Россия. Большевики искусственно в 30-е годы украинизировали Украину. Потом нас разделили искусственно, пытались раздробить, намутили воды во всей этой ситуации, а мы расхлебываем сегодня. Мы обречены на успех, я в этом глубоко убежден», — сказал Аксенов.