Захарова высказалась «о руке Кремля» в отставках западных правительств

«Парад отставок в НАТО-центричных странах [Запада] мы уже видим, это, несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за "руку Кремля", выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость», — сказала дипломат, имея ввиду заявления главы МИД Италии Ди Майо о роли России в росте разногласий в правящей итальянской коалиции.