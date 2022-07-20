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42 минуты назад

Захарова высмеяла теории «о руке Кремля» в отставках западных правительств

Lenta.ruиещё 2

Попытки обосновать отставки западных правительств с помощью теорий «о руке Кремля» вызывают брезгливость. Так в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова высмеяла подобные тезисы о «тайном влиянии России».

Захарова высказалась «о руке Кремля» в отставках западных правительств
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

«Парад отставок в НАТО-центричных странах [Запада] мы уже видим, это, несмотря на попытки даже это, даже сейчас выдать за "руку Кремля", выглядит уже комично, уже вызывает не столько жалость и сожаление, сколько... брезгливость», — сказала дипломат, имея ввиду заявления главы МИД Италии Ди Майо о роли России в росте разногласий в правящей итальянской коалиции.

Ранее Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны США, которые заявили о планах ввести новые санкции против Москвы. Она раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Кремля следовать намеченному плану только усилилась.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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