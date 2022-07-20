В Кремле рассказали о подготовке нескольких визитов Путина за рубеж

Президент России Владимир Путин планирует на осень несколько визитов в зарубежные страны. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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Он не стал анонсировать конкретные направления поездок. 19 июля Путин прилетел в Тегеран на встречу с главами Ирана и Турции. Визит в Иран стал третьей зарубежной поездкой главы России после начала военной операции на Украине. В июне он посещал Таджикистан и Туркменистан.

«В совсем ближайшей перспективе — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов ещё планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведётся», — сказал Песков о планах российского президента на зарубежные поездки.

В Тегеране Путин провёл переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным лидером исламской республики Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также президенты провели трёхстороннюю встречу по Сирии, где Россия, Иран и Турция выступают гарантами мирного урегулирования.