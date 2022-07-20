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42 минуты назад

В Кремле рассказали о подготовке нескольких визитов Путина за рубеж

Секрет Фирмы

Президент России Владимир Путин планирует на осень несколько визитов в зарубежные страны. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В Кремле рассказали о подготовке нескольких визитов Путина за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он не стал анонсировать конкретные направления поездок. 19 июля Путин прилетел в Тегеран на встречу с главами Ирана и Турции. Визит в Иран стал третьей зарубежной поездкой главы России после начала военной операции на Украине. В июне он посещал Таджикистан и Туркменистан.

«В совсем ближайшей перспективе — нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов ещё планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведётся», — сказал Песков о планах российского президента на зарубежные поездки.

В Тегеране Путин провёл переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, верховным лидером исламской республики Али Хаменеи и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также президенты провели трёхстороннюю встречу по Сирии, где Россия, Иран и Турция выступают гарантами мирного урегулирования.

В Иране Путин высказался о поставках газа в Европу. Глава государства подтвердил, что «Газпром» снизит поставки по «Северному потоку — 1» после выхода газопровода с ежегодной профилактики. А также призвал запустить «Северный поток — 2» для увеличения поставок.

Политика,Али Хаменеи,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпром,
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