Посольство РФ указало на желание США «раскочегарить» конфликт на Украине

Утверждения американских чиновников об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.
Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше «раскочегаривать» конфликт.
Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит «аннексировать» освобожденные территории на Украине.
В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.