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46 минут назад

Посольство России указало на желание США «раскочегарить» конфликт на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Утверждения американских чиновников об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Посольство РФ указало на желание США «раскочегарить» конфликт на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше «раскочегаривать» конфликт.

Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит «аннексировать» освобожденные территории на Украине.

В ходе российской спецоперации Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось хождение рубля, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

Политика,Джон Кирби,
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