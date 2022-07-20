Посольство РФ указало на желание США «раскочегарить» конфликт на Украине

Утверждения американских чиновников об «аннексии» освобожденных на Украине территорий подтверждают стремление США подогревать конфликт, заявили в посольстве России в Вашингтоне.

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«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны. Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности», – говорится в заявлении посольства в Telegram-канале.

Дипломаты констатировали, что данные инсинуации подтверждают намерение США как можно дольше «раскочегаривать» конфликт.

Ранее Штаты пригрозили ужесточить антироссийские санкции и попытаться ослабить ее военный потенциал, если Москва, по утверждению координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, решит «аннексировать» освобожденные территории на Украине.