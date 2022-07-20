Захарова ответила на угрозы США о новых санкциях против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны США, которые заявили о планах ввести новые санкции против Москвы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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Захарова ответила на заявления США о возможном введении новых ограничений при вхождении районов Украины в Россию. Она раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Москвы следовать намеченному плану только усилилась.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — подчеркнула дипломат.

Накануне, 19 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби пригрозил Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России.