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25 минут назад

Захарова ответила на угрозы США о новых санкциях против России

Lenta.ruиещё 3

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала угрозы со стороны США, которые заявили о планах ввести новые санкции против Москвы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова ответила на угрозы США о новых санкциях против России
Фото: 

Захарова ответила на заявления США о возможном введении новых ограничений при вхождении районов Украины в Россию. Она раскритиковала американскую позицию и подчеркнула, что решимость Москвы следовать намеченному плану только усилилась.

«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — подчеркнула дипломат.

Накануне, 19 июля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби пригрозил Москве новыми санкциями при вхождении районов Украины в состав России.

«Если Россия все равно продолжит выполнение планов по аннексии, мы отреагируем быстро и жестко в единстве с союзниками и партнерами», — подчеркнул он.

Политика,Джон Кирби,Мария Захарова,МИД России,
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