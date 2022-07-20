Песков раскрыл планы Путина о поездках за рубеж

Президент РФ Владимир Путин осенью намерен нанести еще несколько визитов в зарубежные страны, подготовка к ним ведется, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не стал анонсировать конкретные направления поездок.
"В совсем ближайшей [перспективе] - нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется", - сказал он в ответ на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время.
Президент России 19 июля посетил с визитом Иран, где провел три раунда двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите "тройки" стран - гарантов сирийского урегулирования. В конце июня Путин совершил визиты в Таджикистан и Туркмению.