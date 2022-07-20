Песков раскрыл планы Путина о поездках за рубеж

"В совсем ближайшей [перспективе] - нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется", - сказал он в ответ на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время.