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1 час назад

Песков сообщил, что Путин планирует осенью несколько визитов за рубеж

Lenta.ruиещё 5

Президент РФ Владимир Путин осенью намерен нанести еще несколько визитов в зарубежные страны, подготовка к ним ведется, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он не стал анонсировать конкретные направления поездок.

Песков раскрыл планы Путина о поездках за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В совсем ближайшей [перспективе] - нет, но на повестке дня, скажем так, осенью несколько визитов еще планируется. Не буду сейчас их предвосхищать, но, действительно, подготовка ведется", - сказал он в ответ на вопрос, планируются ли у Путина новые зарубежные поездки в ближайшее время.

Президент России 19 июля посетил с визитом Иран, где провел три раунда двусторонних переговоров, а также принял участие в саммите "тройки" стран - гарантов сирийского урегулирования. В конце июня Путин совершил визиты в Таджикистан и Туркмению.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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