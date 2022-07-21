Байкер Хирург отреагировал на санкции против «Ночных волков»

Попадание в санкционный список Евросоюза (ЕС) не имеет никакого значения, заявил президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов (Хирург). Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на новые антироссийские ограничения ЕС.

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Евросоюз включил в черный список российский мотоклуб «Ночные волки». Об этом заявил в своем Twitter-аккаунте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею невозможно победить запретами. А для меня, как и для любого верующего человека, санкции не имеют никакого значения», — сказал Залдастанов.

При это президент мотоклуба напомнил, что недавно у членов клуба, проживающих в Европе или имевших европейскую недвижимость, прошли обыски. Он отметил, что никто из членов клуба не «дал слабину» и не покинул клуб.

«Начались обыски домов, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее», — заключил он.