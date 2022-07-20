«Есть перспективные направления»: Путин рассказал, как РФ будет сотрудничать с Ираном

«Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов - это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - это развитие инфраструктуры», - сказал Владимир Путин по итогам визита в Иран.