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19 минут назад

«Есть перспективные направления»: Путин рассказал, как Россия будет сотрудничать с Ираном

ТК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что обсудил с президентом Ирана Ибрахимом Раиси вопросы экономического характера, отметив, что у России и Ирана есть перспективные направления сотрудничества, в том числе развитие инфраструктуры.

«Есть перспективные направления»: Путин рассказал, как РФ будет сотрудничать с Ираном
Фото: Сергей Савостьянов РИА НовостиСергей Савостьянов РИА Новости

«Что касается встречи с президентом Раиси, мы говорили прежде всего о вопросах экономического характера. Должен отметить, что за последние полгода товарооборот между Россией и Ираном вырос на 40 процентов - это очень хороший показатель. У нас есть хорошие перспективные направления нашего взаимодействия, причем в самых разных сферах. Одна из них - это развитие инфраструктуры», - сказал Владимир Путин по итогам визита в Иран.

Немногим ранее российский президент заявил, что вводимые западными странами против Сирии санкции приводят к плачевным результатам. Он также указал на то, что нельзя политизировать гуманитарную помощь данной стране.

Напомним, в столице Ирана проходит встреча Владимира Путина, Сейида Ибрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана. Три государства - Россия, Турция и Иран - участники «астанинского формата» по урегулированию ситуации в Сирии. Лидеры этих стран вечером 19 июля провели первую за два года очную встречу.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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