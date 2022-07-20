«Американские войска должны перестать грабить сирийское государство»

США должны перестать вывозить нефть из Турции незаконным путем, так как это фактически означает грабеж страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что лидеры Ирана, Турции и России провели трехсторонний саммит по ситуации в Сирии и сделали совместное заявление по его итогам. Путин отметил, что они с коллегами сошлись во мнении по поводу Заефратья.

«Американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — отметил он.

Президенты трех стран повторили, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения, ситуация должна быть урегулирована только в ходе «политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами» при содействии ООН. Также лидеры государств условились продолжить совместную борьбу против терроризма в Сирии и негативно высказались относительно санкций против Дамаска.

Отмечается, что следующий трехсторонний саммит пройдет в России.

Путин по итогам встречи заверил, что обстановка в Сирии пошла на улучшение. По его словам, уровень насилия на территории государства снизился. Однако в стране все еще присутствуют террористические группировки.