В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
38 минут назад

США должны перестать вывозить нефть из Сирии, заявил Путин

Елена Прошина

США должны перестать вывозить нефть из Турции незаконным путем, так как это фактически означает грабеж страны. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Американские войска должны перестать грабить сирийское государство»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что лидеры Ирана, Турции и России провели трехсторонний саммит по ситуации в Сирии и сделали совместное заявление по его итогам. Путин отметил, что они с коллегами сошлись во мнении по поводу Заефратья.

«Американские войска должны покинуть эту территорию и должны перестать грабить сирийское государство, сирийский народ, вывозя нефть незаконно», — отметил он.

Президенты трех стран повторили, что у конфликта в Сирии не может быть военного решения, ситуация должна быть урегулирована только в ходе «политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами» при содействии ООН. Также лидеры государств условились продолжить совместную борьбу против терроризма в Сирии и негативно высказались относительно санкций против Дамаска.

Отмечается, что следующий трехсторонний саммит пройдет в России.

Путин по итогам встречи заверил, что обстановка в Сирии пошла на улучшение. По его словам, уровень насилия на территории государства снизился. Однако в стране все еще присутствуют террористические группировки.

«Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ (организация запрещена в России) и других экстремистских группировок», — подчеркнул глава российского государства.

Политика,Владимир Путин,ООН,Исламское государство,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители