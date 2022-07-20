"Цены на нефть взлетят до небес": Путин о политике Запада

Цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России, заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам состоявшегося во вторник в Тегеране саммита в астанинском формате.

Фото: Reuters Reuters

По его словам, Запад в случае с нефтью наступает "на те же самые грабли", что и с поставками российского газа.

"Сейчас мы слышим всякие завиральные идеи по поводу того, чтобы ограничить объемы российской нефти, ограничить цену российской нефти. Это все то же самое, что происходит с газом", - сказал Путин, выразив недоумение, что соответствующие предложения озвучивают "люди с высшим образованием".