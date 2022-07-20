Путин: Россия готова содействовать вывозу украинского зерна

"Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями, они взяли на себя труд все это запакетировать", - сказал Путин.