Путин: Россия готова содействовать вывозу украинского зерна

Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи астанинской "тройки", которая прошла во вторник в столице Ирана.
"Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями, они взяли на себя труд все это запакетировать", - сказал Путин.
По его словам, никто, в том числе США, до сих пор не возражал против этого. "Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - заключил президент.
США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия - Путин.