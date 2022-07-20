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1 час назад

Путин: Россия готова содействовать вывозу украинского зерна

ТАССиещё 3

Москва готова содействовать вывозу украинского зерна при условии снятия всех ограничений на российский продовольственный экспорт, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам встречи астанинской "тройки", которая прошла во вторник в столице Ирана.

"Турецкая Республика и лично президент [Тайип] Эрдоган много сделали для того, чтобы была достигнута договоренность по вывозу украинского зерна. Но изначально мы ставили вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно: мы будем содействовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты. Вот мы об этом договаривались изначально с международными организациями, они взяли на себя труд все это запакетировать", - сказал Путин.

По его словам, никто, в том числе США, до сих пор не возражал против этого. "Посмотрим, что из этого получится в ближайшее время", - заключил президент.

США должны снять все ограничения на экспорт российского зерна, если они хотят улучшить ситуацию на рынке продовольствия - Путин.

Политика,Владимир Путин,
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