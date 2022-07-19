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48 минут назад

США пригрозили РФ новыми санкциями при вхождении в ее состав районов Украины

Елена Прошина

Власти США в случае вхождения каких-либо районов Украины в состав России не признают этого и введут новые санкции против РФ. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.

США пригрозили РФ новыми санкциями при вхождении в ее состав районов Украины
Фото: ReutersReuters

Кирби уверен, что Россия закладывает основу для аннексии контролируемых ею украинских территорий, тем самым напрямую нарушая суверенитет страны. По его словам, США имеет «достаточно доказательств этого». В Вашингтоне считают, что Москва планирует «возможно, в сентябре» провести в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках, «фиктивные референдумы о присоединении к России», добавил Кирби.

Политик подчеркнул, что в этом случае США вместе с союзниками и партнерами «быстро и жестко отреагируют» и заставят «Россию столкнуться с дополнительными санкциями», которые «еще в большей степени сделают РФ мировым изгоем, чем сейчас».

Ранее Кирби анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине. По словам политика, в него войдут еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерии. Кроме того зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявлял, что Вашингтон планирует расширить ограничения в отношении России и усилить контроль над их соблюдением другими странами.

Политика,Джон Кирби,
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