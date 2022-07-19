США пригрозили РФ новыми санкциями при вхождении в ее состав районов Украины

Власти США в случае вхождения каких-либо районов Украины в состав России не признают этого и введут новые санкции против РФ. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит ТАСС.
Кирби уверен, что Россия закладывает основу для аннексии контролируемых ею украинских территорий, тем самым напрямую нарушая суверенитет страны. По его словам, США имеет «достаточно доказательств этого». В Вашингтоне считают, что Москва планирует «возможно, в сентябре» провести в Херсонской и Запорожской областях, а также Донецкой и Луганской народных республиках, «фиктивные референдумы о присоединении к России», добавил Кирби.
Политик подчеркнул, что в этом случае США вместе с союзниками и партнерами «быстро и жестко отреагируют» и заставят «Россию столкнуться с дополнительными санкциями», которые «еще в большей степени сделают РФ мировым изгоем, чем сейчас».
Ранее Кирби анонсировал выделение нового пакета военной помощи Украине. По словам политика, в него войдут еще больше реактивных систем залпового огня HIMARS и дополнительные боеприпасы для РСЗО и артиллерии. Кроме того зампомощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявлял, что Вашингтон планирует расширить ограничения в отношении России и усилить контроль над их соблюдением другими странами.