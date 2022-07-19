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27 минут назад

В СФ считают, что HIMARS не могут угрожать Крыму, а тем более Черноморскому флоту

ТАССиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут нанести удар по Крымскому мосту, а тем более по Черноморскому флоту, даже если будут использованы американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с еще большей дальностью. Такое мнение высказала сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Ковитиди: HIMARS не могут угрожать Крыму
Фото: ТАССТАСС

"Крымский мост не достать, даже если Пентагон отправит Украине HIMARS [с еще большей дальностью], в заданных параметрах эти вооружения не могут быть угрозой Крыму, а тем более Черноморскому флоту", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале.

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По ее словам, преодолеть расстояние от Одессы или Очакова до Керчи HIMARS не в состоянии. "А ближе к Крымскому мосту у Украины и вовсе ничего уже и не осталось", - подчеркнула сенатор.

"Украинский театр абсурда" заключается в том, что в стране решение "об уничтожении Черноморского флота России" принимает не президент и даже не министерство обороны, а "замминистра обороны, некто [Владимир] Гаврилов. <...> Комичность ситуации добавляет заявление Гаврилова, жалующегося на отсутствие вооружения. То есть Украина еще пока не готова к открытой схватке с Россией, но Россию и Крым, как ее часть, все-таки собралась победить", - добавила Ковитиди.

13 июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина "на всех уровнях" ведет переговоры с США о необходимости предоставления Украине ракет для HIMARS с дальностью 300 км. Глава Минобороны Украина Алексей Резников со своей стороны заявил, что такие запросы давно направлены, "разговор продолжается", но подчеркнул, что депутаты парламента не являются участниками переговоров.

США поставят Киеву новые системы HIMARS

1 июня власти США объявили, что выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним. Для HIMARS создано более 20 типов боеприпасов, дальность стрельбы которыми в зависимости от типа может составлять от 30-80 (в режиме РСЗО) до 300 и более км (в качестве оперативно-тактического ракетного комплекса).

Политика,Федор Вениславский,Ольга Ковитиди,Алексей Резников,Верховная Рада,Совет Федерации,Пентагон,
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