Ковитиди: HIMARS не могут угрожать Крыму

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут нанести удар по Крымскому мосту, а тем более по Черноморскому флоту, даже если будут использованы американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с еще большей дальностью. Такое мнение высказала сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

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"Крымский мост не достать, даже если Пентагон отправит Украине HIMARS [с еще большей дальностью], в заданных параметрах эти вооружения не могут быть угрозой Крыму, а тем более Черноморскому флоту", - написала Ковитиди в своем телеграм-канале.

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По ее словам, преодолеть расстояние от Одессы или Очакова до Керчи HIMARS не в состоянии. "А ближе к Крымскому мосту у Украины и вовсе ничего уже и не осталось", - подчеркнула сенатор.

"Украинский театр абсурда" заключается в том, что в стране решение "об уничтожении Черноморского флота России" принимает не президент и даже не министерство обороны, а "замминистра обороны, некто [Владимир] Гаврилов. <...> Комичность ситуации добавляет заявление Гаврилова, жалующегося на отсутствие вооружения. То есть Украина еще пока не готова к открытой схватке с Россией, но Россию и Крым, как ее часть, все-таки собралась победить", - добавила Ковитиди.

13 июля депутат Верховной рады, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Украина "на всех уровнях" ведет переговоры с США о необходимости предоставления Украине ракет для HIMARS с дальностью 300 км. Глава Минобороны Украина Алексей Резников со своей стороны заявил, что такие запросы давно направлены, "разговор продолжается", но подчеркнул, что депутаты парламента не являются участниками переговоров.