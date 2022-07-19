Путин призвал навсегда покончить с террористами в Сирии

Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ* и других экстремистских группировок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехстороннем саммите России, Ирана и Турции в Тегеране, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, особую обеспокоенность вызывает положение дел на территориях, неподконтрольных сирийским властям территориях. Из этих районов исходят угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма, отметил президент.

«Уверен, что наши страны продолжат укреплять взаимодействие в интересах окончательной ликвидации остающихся на сирийской земле очагов международного терроризма. Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок», — сказал Путин.

Он также напомнил, что Россия исходит из принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии.

«Полагаем, что «астанинская» тройка должна и впредь играть ключевую роль в работе, нацеленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление в стране прочного мира и гражданского согласия», — подчеркнул российский лидер.

Российский лидер находится в Тегеране с однодневным визитом. Он сначала встретился с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ибрахимом Раиси, а также с верховным лидером Ирана Али Хаменеи по отдельности, а затем провел трехсторонние переговоры с главами Ирана и Турции. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии.