Путин анонсировал следующий астанинский саммит в России

«Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской тройки по очередности предполагается провести в нашей стране, и мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России», — анонсировал Путин на трехсторонней встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса.