Россия, Иран и Турция приняли совместное заявление по Сирии

В Тегеране прошли трехсторонние переговоры в "астанинском" формате. Встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана продлилась больше часа. Главы государств обсудили вопросы урегулирования конфликта в Сирии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

До начала переговоров Путин встретился отдельно с президентами Ирана и Турции. Российского президента также принял духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи. Итоговое заявление Президенты России, Ирана и Турции выступили с совместным заявлением по итогам саммита.

Видео дня

"В принятом совместном заявлении подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике", — рассказал Путин.

Президенты государств подвергли критике все западные односторонние санкции в отношении Дамаска и подчеркнули, что у сирийского конфликта нет военного решения. Они выразили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии. Главы государств подробно рассмотрели ситуацию в Идлибе и договорились продолжать усилия по нормализации обстановки в этой части страны. Россия, Иран и Турция осудили возросшее присутствие и деятельность террористических организаций в Сирии, а также незаконные инициативы по самоуправлению в стране под предлогом борьбы с терроризмом.

Стороны подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. 19-й раунд "астанинских" переговоров на высоком уровне будет назначен до конца года, а следующий саммит президенты решили провести в России. Они также договорились расширить трехсторонний формат за пределы только сирийской тематики. Что сказал Путин по итогам встречи Путин заявил об улучшении обстановки в Сирии. По его словам, в стране снизился уровень насилия и запущен "политико-дипломатический процесс".

При этом на территории страны все еще остались террористические группировки, обратил внимание президент. "Нужно навсегда покончить с присутствием в Сирии ИГИЛ и других экстремистских группировок", — подчеркнул он. По словам Путина, необходимо создать условия, при которых сирийцы сами, без вмешательства извне, могли бы определить судьбу своей страны. Он указал, что полностью разрешить сирийский кризис можно только политико-дипломатическими средствами, с опорой на межсирийский диалог, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН. Президент РФ отметил, что с неподконтрольных сирийским властям территорий исходят реальные угрозы преступности, экстремизма и сепаратизма.

"Во многом этому способствует деструктивная линия западных государств во главе с Соединенными Штатами, которые используют широкий арсенал средств политического и экономического воздействия, всячески поощряют сепаратистские устремления в отдельных регионах страны", — считает Путин.

Президент выразил мнение, что США имеют деструктивную позицию и должны уйти из Сирии, и в целом, из всего региона. Он также напомнил, что Россия выступает за возврат Заевфратья под контроль правительства Сирии. Кроме того, Путин заявил, что "тройка" будет пресекать попытки некоторых стран использовать боевиков в Сирии для решения своих геополитических задач. "Астанинская тройка" должна и впредь играть ключевую роль в работе, нацеленной на полную нормализацию обстановки в Сирии, установление в стране прочного мира и гражданского согласия", — подчеркнул Путин. Он выразил уверенность, что трехсторонние переговоры будут полезными и продуктивными, а их результаты послужат укреплению стабильности и безопасности во всем Ближневосточном регионе. О чем сказал президент Ирана Президент Ирана также заявил об эффективности "астанинского" процесса.

"По прошествии около 11 лет с начала кризиса в Сирии Иран по-прежнему убежден, что единственный путь урегулирования кризиса в Сирии — политический, военные шаги не только не являются выходом, но и приведут к ухудшению ситуации", — сказал Раиси.

Он сообщил, что участники саммита продолжат оказывать гуманитарную помощь Сирии, а также заявил, что международное сообщество должно помочь возвращению сирийских беженцев на родину.

"Необходимо оживить процесс"

В свою очередь президент Турции назвал "астанинский" процесс важным механизмом урегулирования сирийской проблемы, однако признал, что все прошедшие к настоящему времени встречи пока не привели к желаемым результатам.

"Необходимо оживить процесс. Нельзя терять "астанинский" процесс, его ведущую роль [в урегулировании сирийской проблемы] и инициативы", - отметил Эрдоган. Он также заявил, что Анкара ждет активной помощи от Москвы и Тегерана в противодействии террористическим группировкам в Сирии. По его словам, районы Телль-Рифаат и Манбидж на севере Сирии, где Турция планирует проведение военной операции против курдских сепаратистов, превратились в "порт для террористов", их необходимо полностью от них очистить.

Эрдоган призвал международное сообщество к активным действиям по урегулированию гуманитарного кризиса в Сирии и назвал оказание гуманитарной помощи сирийцам важнейшей задачей стран - гарантов "астанинского" процесса.

При этом турецкий президент назвал недостаточным продление на шесть месяцев трансграничной гуманитарной миссии в Сирии. Разговор с духовным лидером Ирана Духовный лидер Ирана Али Хаменеи в беседе с Путиным заявил, что НАТО начала бы войну с Россией, если бы альянс не остановили на Украине. "Если дорога для НАТО открыта, то она не видит границ. Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы войну под предлогом Крыма", — сказал он. Хаменеи также призвал к бдительности в связи с "обманными действиями Запада".

"Американцы сильны и хитры. Одним из факторов распада СССР стал обман со стороны американских политиков, однако России удалось сохранить свою независимость", — считает он.