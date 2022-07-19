Ушаков рассказал, обсуждал ли Путин закупку беспилотников в Иране

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос поставок беспилотников ни с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, ни с верховным лидером страны Али Хаменеи.

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«Беспилотники не обсуждались ни с президентом, ни с верховным лидером», — цитирует его РИА Новости.

Ранее помощник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Иран планирует организовать поставку в Россию нескольких сотен беспилотников, включая те, которые способны нести вооружение.

В Госдепе США предупредили Иран о санкциях, если подобное случится.