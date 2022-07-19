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13 минут назад

Эрдоган оценил позицию России на прошедших переговорах по зерну в Стамбуле

Lenta.ruиещё 8

Позиция России на переговорах в Стамбуле по вопросам вывоза украинского зерна была очень положительной и конструктивной. Об этом в ходе встречи в Иране с российским лидером Владимиром Путиным заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Эрдоган оценил позицию России на переговорах по зерну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе последних стамбульских переговоров [по зерну] позиция, которую заняла российская сторона, была очень положительной и конструктивной. Конечно же, результат, который мы получим по итогам этих переговоров, несомненно, будет обсуждаться во всем мире. Я хочу еще раз выразить вам благодарность и надеюсь, что наши переговоры пройдут продуктивно», — сказал политик.

Эрдоган оценил важность поддержания контактов на высшем уровне посредством телефонных разговоров между двумя президентами и назвал большим плюсом сегодняшнюю встречу на полях астанинского формата.

Ранее в Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» началась встреча Путина и его турецкого коллеги. В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна.

«При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то, что есть, — уже хорошо», — резюмировал президент.

Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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