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24 минуты назад

Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана

Lenta.ru

В Тегеране в ходе саммита астанинской «тройки» началась встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Раджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран обсудят ключевые вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере торговли и мировой безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В начале встречи российский лидер поблагодарил Эрдогана за усилия по решению вопроса вывоза украинского зерна.

«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то что есть — уже хорошо», — резюмировал президент.

Ранее стало известно, что в ходе официального визита в Тегеран Владимир Путин также провел встречу с президентом и духовным лидером Ирана. Лидеры обсудили вопросы двухстороннего стратегического сотрудничества для укрепления международной безопасности. Российский глава государства подчеркнул, что их совместные усилия вносят большой вклад в урегулирование сирийского конфликта.

Политика,Владимир Путин,
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