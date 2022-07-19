Стало известно о начале встречи Путина и Эрдогана

«Я хочу вас поблагодарить за ваши усилия посреднические, за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера, по проблемам вывоза зерна через Черное море. При вашем посредничестве мы продвинулись вперед. Не все вопросы, правда, решены. Но то что есть — уже хорошо», — резюмировал президент.