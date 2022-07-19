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50 минут назад

Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву и пригласил его в гости

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о визите телеведущего Владимира Соловьева в Грозный. В посте, опубликованном в Telegram, он раскрыл отношение к журналисту, а также пригласил его в гости.

Кадыров раскрыл отношение к Соловьеву
Фото: ТАССТАСС

По словам Кадырова, Соловьев производит приятное впечатление.

«Признаться честно, я только после личной беседы с ним понял, что он не просто хороший журналист, а настоящий государственник, прекрасно разбирающийся в тонкостях управления различными процессами в стране», — заявил глава Чечни.

Он также счел, что Соловьеву не нужны ни шпаргалки, ни заранее подготовленные сценарии, так как он говорит «как есть, от души».

«Рад знакомству, Владимир Рудольфович, и жду в гости. Горы уже ждут», — заключил Кадыров.

К посту он прикрепил видео с фрагментом передачи Соловьева «Полный контакт». В нем телеведущий рассказал о поездке в Чечню и о встрече с главой республики.

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Кадыров и Соловьев встретились в Грозном ранее в июле. Глава Чечни сообщил, что они с телеведущим обсудили спецоперацию на Украине. Кадыров также назвал журналиста «человеком с большой буквы». Он добавил, что Соловьев побывал в университете спецназа, на Мемориале славы имени Ахмата Кадырова и в мечети «Гордость мусульман» в Шали.

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