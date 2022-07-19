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1 час назад

Посол отверг обвинения в адрес России по поводу гибели британского наемника

Мария Иванова

Москва отвергает все обвинения со стороны Великобритании, которая пытается возложить на российскую сторону ответственность за смерть британского наемника Пола Ури в ДНР. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, пишет РИА Новости.

Посол РФ отверг обвинения по поводу гибели британского наемника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее появилась информация, что Андрей Келин был приглашен в МИД Великобритании для обсуждения вопроса о смерти британского подданного Пола Ури в Донецкой Народной Республике. Во время встречи представители британского МИД выразили российскому дипломату «глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина».

Келин подтвердил, что действительно был вызван в МИД Великобритании.

«Там в довольно таки высокопарной, я бы сказал в аррогантной (надменной – ред.) форме возложили на Россию ответственность за смерть Пола Ури, который, как известно, умер от диабета, хотя ему была оказана помощь. У него был диабет первой степени и целый ряд сопутствующих болезней», - пояснил дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что удивлен тем, что, имея возможность обратить в тот же Красный Крест, британские официальные лица даже не попробовали помочь Ури, несмотря на то, что знали о его бедственном положении. Посол также добавил, что не слышал о том, чтобы власти Великобритании «интересовались судьбой других наемников».

«Что касается возложения на нас ответственности, России как государства, то это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно ДНР, и суд имеет над ними юрисдикцию», - констатировал он.

15 июля омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что у гражданина Великобритании Пола Ури было выявлено несколько хронических заболеваний, которые, несмотря на оказанную ему помощь, стали причиной смерти. Кроме того, по ее словам, Ури испытывал стресс из-за того, что на родине его судьбой не интересовались на власти, ни международные организации, ни СМИ.

Политика,Андрей Келин,Дарья Морозова,Международный комитет Красного Креста,
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