США предупредили американцев о риске неправомерного задержания в РФ

США подготовили список стран, в которых американские граждане могут подвергнуться риску неправомерного задержания, в их число в том числе вошли Россия и Китай. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС.
Американское внешнеполитическое ведомство внесло в список Мьянму, Россию, Иран, Китай, Венесуэлу и Северную Корею. Этим государствам будет присвоен особый буквенный идентификатор «D», обозначающий риск задержания под надуманным предлогом. Он дополнит уже существующий идентификатор «К», который значит опасность захвата в заложники.
Идентификаторы позволят американцам самим определять степень риска зарубежных поездок. В Госдепартаменте назвали свои предупреждения «аполитичными, основанных на фактах и транспарентными».