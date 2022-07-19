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39 минут назад

США внесли Россию и Китай в список стран с риском задержания американцев

Парламентская газетаиещё 5

США подготовили список стран, в которых американские граждане могут подвергнуться риску неправомерного задержания, в их число в том числе вошли Россия и Китай. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС.

США предупредили американцев о риске неправомерного задержания в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американское внешнеполитическое ведомство внесло в список Мьянму, Россию, Иран, Китай, Венесуэлу и Северную Корею. Этим государствам будет присвоен особый буквенный идентификатор «D», обозначающий риск задержания под надуманным предлогом. Он дополнит уже существующий идентификатор «К», который значит опасность захвата в заложники.

Идентификаторы позволят американцам самим определять степень риска зарубежных поездок. В Госдепартаменте назвали свои предупреждения «аполитичными, основанных на фактах и транспарентными».

Политика,Госдеп США,
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