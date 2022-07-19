США предупредили американцев о риске неправомерного задержания в РФ

США подготовили список стран, в которых американские граждане могут подвергнуться риску неправомерного задержания, в их число в том числе вошли Россия и Китай. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает ТАСС.

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Американское внешнеполитическое ведомство внесло в список Мьянму, Россию, Иран, Китай, Венесуэлу и Северную Корею. Этим государствам будет присвоен особый буквенный идентификатор «D», обозначающий риск задержания под надуманным предлогом. Он дополнит уже существующий идентификатор «К», который значит опасность захвата в заложники.