США предупредили американцев о риске неправомерного задержания в РФ

Как сообщили в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представители вашингтонской администрации высокого ранга, Госдепартамент США начинает вводить в предупреждения для направляющихся за рубеж американских граждан новую категорию риска - неправомерное задержание. Обозначаться она будет в этих уведомлениях буквой D. "Этот дополнительный индикатор риска будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах, предоставлять гражданам США всеобъемлющую информацию по безопасности, чтобы они принимали обоснованные решения о поездках", - говорится в справке, опубликованной Белым домом. В ней уточняется, что "индикатор "D" дополнит существующий индикатор "K", обозначающий риск похищения с целью получения выкупа или захвата в заложники негосударственными действующими лицами, а также ряд других существующих индикаторов".