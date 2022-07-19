США предупредили американцев о риске неправомерного задержания в РФ

Соединенные Штаты решили причислить Россию и Китай к категории государств, в которых американские граждане якобы подвергаются угрозе неправомерного задержания.
Как сообщили в понедельник на специальном телефонном брифинге для журналистов представители вашингтонской администрации высокого ранга, Госдепартамент США начинает вводить в предупреждения для направляющихся за рубеж американских граждан новую категорию риска - неправомерное задержание. Обозначаться она будет в этих уведомлениях буквой D. "Этот дополнительный индикатор риска будет подчеркивать повышенную опасность, с которой американцы сталкиваются в отдельных странах, предоставлять гражданам США всеобъемлющую информацию по безопасности, чтобы они принимали обоснованные решения о поездках", - говорится в справке, опубликованной Белым домом. В ней уточняется, что "индикатор "D" дополнит существующий индикатор "K", обозначающий риск похищения с целью получения выкупа или захвата в заложники негосударственными действующими лицами, а также ряд других существующих индикаторов".
"Таким образом, завтра (во вторник, 19 июля - прим. ТАСС) следующим странам будет присвоен индикатор риска "D" - Бирме (Мьянме - прим. ТАСС), Китайской Народной Республике, Ирану, Корейской Народно-Демократической Республике, России и Венесуэле", - заявил на упомянутом брифинге один из проводивших его представителей исполнительной ветви власти США. При этом он утверждал, что предупреждения для выезжающих за границу граждан США "являются аполитичными, основанных на фактах и транспарентными".
Решение о введении нового индикатора риска было принято в рамках подготовки указа президента США Джо Байдена, призванного, по свидетельству Вашингтона, содействовать освобождению американских граждан, неправомерно задержанных или захваченных в заложники в других странах.
"Данный указ расширяет набор инструментов, доступных [правительству США] в целях сдерживания и пресечения захвата в заложники и неправомерного задержания [американцев за рубежом]", - отмечается в справке Белого дома.
В ней также подчеркивается, что указ создаст "новые способы" применения мер против "террористических организаций, преступных группировок и иных действующих со злым умыслом и захватывающих заложников ради финансовой, политической или другой выгоды и таким образом угрожающих целостности международной политической системы и безопасности американцев и других граждан за рубежом". Байден подписывает этот указ во вторник.