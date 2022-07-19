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41 минуту назад

Россия ждет от Индии разъяснений по вопросу задержания сухогруза

Лера Букина

Посольство России в Индии осведомлено о задержании российского сухогруза в индийском порту Кочин. Москва ожидает разъяснений по данному вопросу, передает ТАСС.

Россия потребовала от Индии разъяснений по вопросу задержания сухогруза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посольство в курсе задержания в индийском порту Кочин российского сухогруза, на борту которого был доставлен груз военного назначения для ВС Индии. Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», - отметили в посольстве.

Предварительная версия гласит о том, что

эти действия имеют отношение к исковым требованиям эстонской компании берегового обслуживания Bunker Partner OU, заявившей о якобы существующем у владельцев судна долге, сообщил собеседник агентства.

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«Подчеркиваем, что суд разрешил разгрузку вооружений, поскольку сам груз не имеет отношения к иску. Непосредственно на контроле эту ситуацию держит генконсульство России в Ченнаи», - указал он.

Накануне интернет-версия газеты The Times of India сообщила, что российский сухогруз с грузом вооружений для Военно-морских сил Индии арестовали по судебному ордеру в порту Кочи в штате Керала.

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