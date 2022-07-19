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44 минуты назад

Слуцкий сообщил об отсутствии планов менять название ЛДПР

Лера Букина

Либерально-демократическую партию России не будут переименовать, так как это ее историческое название. Об этом заявил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Слуцкий сообщил об отсутствии планов менять название ЛДПР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЛДПР не будет переименована, это ее историческое название, которое ей дал ее основатель Владимир Жириновский», - подчеркнул Слуцкий.

Леонида Слуцкого избрали новым председателем ЛДПР 27 мая. После этого он заявлял, что стратегия ЛДПР не изменится, однако будет модифицирована.

Слуцкий также отмечал, что партия будет решать задачи, «которые стоят на земле», в cторону укрепления социальной политики партии.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной условия договоренностей с российской стороны будут «качественно более жесткими».

Политика,Владимир Жириновский,ЛДПР,
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