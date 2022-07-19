Слуцкий сообщил об отсутствии планов менять название ЛДПР

Либерально-демократическую партию России не будут переименовать, так как это ее историческое название. Об этом заявил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«ЛДПР не будет переименована, это ее историческое название, которое ей дал ее основатель Владимир Жириновский», - подчеркнул Слуцкий.

Леонида Слуцкого избрали новым председателем ЛДПР 27 мая. После этого он заявлял, что стратегия ЛДПР не изменится, однако будет модифицирована.

Слуцкий также отмечал, что партия будет решать задачи, «которые стоят на земле», в cторону укрепления социальной политики партии.