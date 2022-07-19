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45 минут назад

Слуцкий заявил о «более жестких» условиях на новых переговорах с Киевом

Алиса Селезнёва

Лидер ЛДПР, член делегации РФ на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что Россия выдвинет более жесткие условия, если переговорный процесс возобновится. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий сделал заявление о новых переговорах с Киевом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня условия с нашей стороны будут более жесткими и по демилитаризации, и по денацификации, более жесткие по сути и по времени их исполнения», - заявил Слуцкий.

Он отметил, что сейчас украинская сторона не стремится к возобновлению переговоров.

Глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщал, что в конце апреля Россия передала Украине проект мирного соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Киев не получит контроль над территориями, которые он контролировал до 24 февраля.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Мединский,ЛДПР,
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