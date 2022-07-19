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36 минут назад

Кремль отреагировал на заявления Киева о планах уничтожить Черноморский флот

Lenta.ru

Заявления министерства обороны Украины о планах уничтожить Черноморский флот России и вернуть Крым лишь подтверждают оправданность специальной военной операции на Украине. Так на них отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Кремль отреагировал на заявления Киева о планах уничтожить Черноморский флот
Фото: ТАССТАСС

По словам пресс-секретаря президента, подобные заявления, содержащие притязания на территорию России, лишний раз говорят о правильности спецоперации. Только такими средствами можно избавить Украину от подобных представителей руководства, добавил Песков.

На Украине заявили о подготовке к уничтожению Черноморского флота РФ и битве за Крым

Ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ пригрозили потопить Черноморский флот России с помощью западного оружия, после чего они нацелены отвоевать Крым. Подразделения ВСУ начали процесс «зачистки» Черного моря после того, как российские военные покинули остров Змеиный, уточнил он.

На слова о потенциальном ударе по Крыму ответил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он выступил против провокаций со стороны ВСУ, так как общие заявления Украины усугубляют и провоцируют ситуацию.

Политика,Владимир Гаврилов,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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