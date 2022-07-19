Песков не ответил на вопрос о Путине и выборах 2024 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал говорить на тему возможного участия Владимира Путина в выборах 2024 года, предложив адресовать этот вопрос самому главе государства.
"Вот [об этом] его спросите сами", - с улыбкой сказал представитель Кремля агентству ТАСС во вторник в ответ на вопрос, определился ли Путин по теме выдвижения на новый срок полномочий.
В марте 2024 года в России пройдут президентские выборы. Путин имеет право баллотироваться на новый срок, но еще не говорил о своем решении по этому вопросу.